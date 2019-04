Bayern Monaco, manita al Borussia Dortmund: tutti alla festa di Boateng?

Il Bayern Monaco umilia il Borussia e conquista il primo posto: ora la società permetterà i festeggiamenti a Boateng e compagni?

Il Bayern Monaco spazza via i rivali del Borussia Dortmund nel match che vale lo spareggio per il primo posto in Bundesliga. Il risultato non lascia spazio ad interpretazioni: 5-0, manita pesantissima! I bavaresi conquistano così la vetta del campionato tedesco, con l’obiettivo di mantenere tale posizione per conquistare il titolo. A segno Hummels, Lewandowski (doppietta), Gnabry e Martinez.

Ora la dirigenza del Bayern Monaco concederà ai giocatori un po’ di sano svago? In settimana erano sorte polemiche in merito alla festa organizzata da Jerome Boateng, in programma subito dopo la partita. I vertici del club avevano ammonito il giocatore. Ora cambieranno idea, magari per unirsi ai giocatori nella festa per celebrare il sorpasso in campionato?