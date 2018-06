Belgio-Panama è la gara inaugurale del Gruppo G dei Mondiali di Russia 2018. Fischio d’inizio lunedì 18 giugno alle ore 17: le info per seguire la partita in streaming e in diretta tv

Belgio-Panama è la gara d’apertura del Gruppo G dei Mondiali di Russia 2018. Squadre in campo lunedì 18 giugno alle ore 17 allo Stadio Olimpico Fišt di Sochi (leggi anche: MONDIALI 2018: TUTTI GLI STADI – FOTO). I ‘Diavoli Rossi’ guidati dal ct Roberto Martinez, accreditati subito dietro alle grandi favorite del torneo, puntano al primato nel girone a cui prendono parte anche Inghilterra e Tunisia. I ‘Canaleros’ del Panama, guidati dal colombiano Hernan Gomez, non vogliono sfigurare alla loro prima partecipazione alla Coppa del Mondo.

Belgio-Panama potrà essere seguita a partire dalle 20 in diretta in chiaro sulle frequenze di Italia 1 e Italia 1 HD (canale 506 del digitale terrestre) e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset (a QUESTO indirizzo). Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

SEGUI LA DIRETTA DI BELGIO-PANAMA

Belgio-Panama, probabili formazioni

QUI BELGIO – Il ct Martinez dovrebbe confermare il rodato sistema di gioco 3-4-2-1; tra i pali è pronto Courtois, davanti al quale, in linea di difesa, si scaldano Vertonghen, Boyata e Alderweireld (indisponibili i titolari Vermaelen e Kompany). A centrocampo ecco tanta qualità con Meunier, Witsel, De Bruyne e Carrasco. Sulla trequarti, Dries Mertens e il capitano Eden Hazard sono pronti a supportare la punta centrale Romelu Lukaku.

QUI PANAMA – Il commissario tecnico Gomez ha svelato alla vigilia l”11′ che scenderà in campo contro il Belgio: Penedo in porta, difesa a 4 formata da Murillo, capitan Torres, Escobar e Davis; in cabina di regia ecco Gomez. Più avanzati in mezzo al campo si scaldano Rodriguez, Godoy, Cooper e Barcenas. In attacco è pronto a far reparto da solo il 37enne Blas Perez.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Boyata, Alderweireld; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, E. Hazard; Lukaku. All. Martinez.

PANAMA (4-1-4-1): Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gomez; Rodriguez, Godoy, Cooper, Barcenas; Perez.

Belgio-Panama, curiosità e statistiche

Belgio-Panama è una sfida inedita: le due Nazionali, infatti, non si sono mai affrontate prima.

Se il Panama vivrà il suo battesimo in un Mondiale di calcio, il Belgio si prepara a giocare la sua 13esima Coppa del Mondo.

Il Belgio arriva ai Mondiali russi dopo una lunga striscia positiva: nelle ultime 19 partite non ha mai perso, ottenendo 14 vittorie e 5 sconfitte (ultima sconfitta nel settembre 2016 in amichevole contro la Spagna).

Il Panama, nelle 5 gare amichevoli giocate nel 2018, ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte (unico successo, di misura, ad aprile in casa di Trinidad e Tobago).

Dei 23 giocatori del Belgio, solo uno gioca nella Jupiler Pro League: il centrocampista Leander Dendoncker (Anderlecht). Degli altri 22, ben 11 provengono dalla Premier League inglese.

Dei 23 giocatori panamensi presenti in Russia, 20 militano in campionati esteri: sei di questi giocano in MLS; solo uno, il portiere Jaime Penedo, milita in Europa in prima squadra, nella Dinamo Bucarest.

Belgio-Panama, l’arbitro della partita

Belgio-Panama sarà diretta dall’arbitro zambiano Janny Sikazwe (Zambia). Gli assistenti saranno Dos Santos e Siwela; Sato designato quarto uomo. Al VAR, Dankert assistito da Zwayer, van Roekel e Makkelie.

