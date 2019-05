Belotti e i rigori, rapporto difficile. Sette gli errori dal debutto in Serie A

Belotti macina gol ma non va troppo d’accordo coi rigori. Sette gli errori dal dischetto, quello col Sassuolo il più recente

I numeri realizzativi Andrea Belotti con la maglia del Torino sono più che positivi, ma c’è un dato che stona nel suo rapporto con il gol. Da quando il Gallo ha debuttato in Serie A con la maglia del Palermo, nella stagione 2014/2015, ha fallito sette rigori.

In ultimo quello di ieri nel lunch match col Sassuolo, quando il risultato era ancorato sullo 0-0. Per fortuna dei tifosi granata il suo senso del gol non si è intaccato, considerato che poi ha realizzato una doppietta decisiva per permettere alla sua squadra di conquistare tre punti fondamentali in ottica Europa.