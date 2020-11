Benetti: «La Sampdoria è viva. Vi spiego i quattro cambi»

Paolo Benetti, vice allenatore di Claudio Ranieri alla Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino

Paolo Benetti, vice allenatore di Claudio Ranieri alla Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino.

PAREGGIO – «Io mi prendo la buona prestazione della fine del primo tempo e di buona parte del secondo».

QUATTRO CAMBI – «I cambi sono concessi, si possono fare e non è un dramma. Abbiamo dato una sterzata alla squadra. Ma non è una bocciatura per chi è uscito. Anzi, servirà per il futuro».