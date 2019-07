Benitez si presenta al Dalian: «Sfida nel momento giusto» – VIDEO

Rafa Benitez parla in conferenza stampa alla sua presentazione da nuovo allenatore del Dalian: le parole del tecnico

Inizia la nuova avventura di Rafa Benitez come allenatore del Dalian. In Cina, l’allenatore ex Inter e Napoli, si è presentato in conferenza stampa e ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a fare questa scelta.

«È una sfida che arriva nel momento giusto. Ho ricevuto offerte dalla Cina anche in passato» ha dichiarato il tecnico. Al Dalian, lo spagnolo ritroverà anche Hamsik.