Benitez e l’Inter: «L’ho riportata sul tetto del mondo dopo 40 anni. Ma la squadra andava rinnovata»

Rafa Benitez, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della sua esperienza in Italia e anche di Liverpool-Napoli

Rafa Benitez torna a parlare in vista della sfida tra Liverpool e Napoli («Sarà la notte di Insigne» ha detto). Il tecnico del Newcastle ha vissuto alcuni anni in Italia con alterne fortune. Lo spagnolo ha allenato il Napoli ma anche l’Inter. Intervistato dal Corriere dello Sport, Rafa ha parlato della sua esperienza alla guida del club nerazzurro: «Erano oltre quarant’anni che l’Inter non arrivava sul tetto del Mondo ed esserci riusciti rappresentò una soddisfazione per ognuno di noi ma soprattutto per Moratti, che riuscì ad emulare il suo papà, capace trent’anni prima di quella stessa impresa».

L’avventura di Benitez sulla panchina interista durò solo 6 mesi ma fece in tempo a vincere il Mondiale per Club. Il tecnico però ha sottolineato che quella squadra, vincitrice del Triplete, andasse rinnovata: «Però quell’Inter, che era stata vincente, ormai aveva un’età media alta: andava rinnovata». L’allenatore ha esaltato il nuovo progetto di Suning e non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in Italia: «Ora penso a salvare il Newcastle ma l’Italia, dove ho vinto 4 trofei, resta un riferimento per chiunque, è un calcio che sta tornando ad essere competitivo a livello internazionale».