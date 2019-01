Rodrigo Bentancur, al canale ufficiale della Juventus, spiega la sua preparazione verso la ripresa ufficiale delle gare: Supercoppa primo obiettivo…

Dopo una prima parte di stagione molto positiva con 19 presenze in campo, Rodrigo Bentancur si prepara alle prime sfide del 2019. Il centrocampista della Juventus, parlando al canale ufficiale del club bianconero, ha dichiarato: «Le vacanze sono state importanti per riposare un po’ e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida. I gol? Sono contento per i due gol, ma spero di segnarne altri» ha sottolineato l’uruguaiano ai microfoni di JuventusTV.

Bentancur ha poi proseguito sui primi obiettivi stagionali, individuali e di squadra: «Devo ancora migliorare: in fase di passaggio, ad esempio nel lanciare Cristiano, ma anche nell’occupare la posizione davanti alla difesa, il mister me lo ricorda spesso. I prossimi impegni? Ora ci concentriamo sul Bologna, ma subito dopo penseremo alla sfida con il Milan e alla Supercoppa, il nostro primo obiettivo».