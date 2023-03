Benzema infortunio: a rischio la sua presenza con il Liverpool

Allarme Benzema per il Real Madrid: il francese si ferma ancora per infortunio: a rischio la sua presenza nel ritorno di Champions League

Il Real Madrid la prossima settimana giocherà la sfida di ritorno con il Liverpool in Champions League. Per l’occasione gli spagnoli potrebbero dover giocare senza Karim Benzema.

Il Pallone d’Oro infatti, secondo quanto riportato da AS, è di nuovo fermo ai box per infortunio. Una stagione molto tribolata per il francese, i cui acciacchi fisici gli sono già costati un mondiale.