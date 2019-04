Domenico Berardi continua a crescere e a migliorare con il Sassuolo. Numeri migliori di tutti gli esterni convocati da Mancini

Domenico Berardi chiude la stagione 2018/2019 in crescita. L’attaccante del Sassuolo, in gol ieri contro la Fiorentina, ha trovato il quarto gol nelle ultime 7 partite di campionato, dopo averne segnati 3 nel girone d’andata. Una crescita costante da parte dell’esterno d’attacco che sta vivendo una ‘seconda giovinezza’ con l’arrivo di De Zerbi in panchina. Solo Ilicic, El Shaarawy e Gervinho hanno segnato di più rispetto al calciatore neroverde che conta anche 4 assist e ha inciso per il 22% nei gol del Sassuolo. Poco reclamizzato, noi di calcionews24.com lanciamo la ‘provocazione’ (ma non troppo): Mimmo è il miglior esterno d’attacco italiano!

Chiesa, Politano, Bernardeschi, Zaniolo, tutti elementi convocati da Roberto Mancini hanno fatto meno bene rispetto all’attaccante del Sassuolo. Berardi è cresciuto tantissimo sotto l’aspetto caratteriale. Chi lo ha seguito con costanza in questa stagione, ha potuto constatare una maturazione sotto ogni aspetto. Bera sta raccogliendo i frutti del lavoro: corre, si sacrifica per la squadra, non tira mai indietro la gamba ma è meno ‘rissoso’ di un tempo (la fascia da capitano lo ha responsabilizzato). Quest’anno ha ritrovato fiducia e anche i gol, che non guastano mai. Mancini, prendi nota!