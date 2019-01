Bergwijn, non solo Milan-Inter: ecco anche il Bayern

Steven Bergwijn sta diventando oggetto del desiderio di numerosi club europei. Milan e Inter devono fare i conti con una concorrenza serrata

In Italia è derby tra Milan e Inter per l’acquisto di Steven Bergwijn, ma non solo. Oltre alle sirene inglesi del Liverpool e del Manchester United, da tempo sul giocatore, un nuovo club si è aggiunto alla lista dei pretendenti. Da qualche ora, infatti, anche il Bayern Monaco ha cominciato a monitorare il profilo dell’attaccante olandese per tentare un affondo nel prossimo futuro.

Il classe 1997 attualmente in forza al PSV ha già avuto modo di dimostrare le sue ottime qualità, sia in campionato che in Champions League. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di molte società blasonate, ma secondo Voetbal International, i bavaresi sarebbero intenzionati ad intervenire sul serio sul talentino olandese. Se l’offerta dovesse rivelarsi interessante per il PSV, si eviterebbe una pericolosa asta che potrebbe far lievitare rapidamente il prezzo del giocatore.