Andrea Bertolacci, dopo l’ultima gara incolore in Europa League, si avvicina all’addio al Milan: il centrocampista può partire a gennaio

Con la maglia del Milan, 4 apparizioni stagionali in Europa League. Seconda scelta per Gattuso, Andrea Bertolacci, dopo la prova poco brillante contro il Dudelange di ieri sera, si avvicina a lasciare il club rossonero. Nella gara poi vinta contro i lussemburghesi per 5-2, il centrocampista ex Genoa è stato tra i più deludenti, lasciando il campo al 58′ a Suso sul risultato di 1-2. Il suo addio al Milan pare sempre più vicino, con il giocatore che può lasciare il club a gennaio. CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU MILAN NEWS 24