Bodo/Glimt Roma, Zalewski sul campo sintetico: «Porta a infortuni»

Bodo/Glimt Roma, Zalewski è fiducioso per il ritorno ma si sfoga contro il campo sintetico: «Porta a infortuni»

Le parole di Nicola Zalewski a Dazn dopo la sconfitta della Roma.

ZALEWSKI – «Sensazioni sono molto positive. Gara controllata fin dal 1′. Gli episodi fanno la differenza: loro hanno avuto molta fortuna sotto questo punto di vista. Tra una settimana ci sarà una grande battaglia. Noi siamo molto convinti di passare il turno. Loro sono più abituati a giocare su questi campi di plastica. Sono campi che portano le squadre non abituate a non giocare come vogliono e portano agli infortuni, anche abbastanza seri. Sono molto contento di essere titolare, ringrazio lo staff, il mister e i compagni per la fiducia e spero di ripagarla nel miglior modo possibile»