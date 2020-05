Bologna, agente Orsolini: «Il Napoli lo sta seguendo»

L’agente di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli, conferma l’interesse del Napoli per l’esterno del Bologna

L’agente Donato Di Campli ha confermato l’interesse del Napoli per l’esterno Riccardo Orsolini: «Credo che nel Bologna, in virtù di quanto sta accadendo, a nessuno interessi una cessione. C’è il Napoli, è vero, così come tante altre società. A loro è sempre piaciuto, è un pallino di Giuntoli. Però in questo momento non si può parlare di mercato».

«Il Napoli è una società importante che ha giocato in Champions League e lottato per lo Scudetto, la consideriamo. Ma da qui a dire che c’è una trattativa, ce ne passa tantissimo. Giocarsela con Politano? Con tutto il rispetto, non abbiamo paura di nessun giocatore», ha concluso Di Campli ai microfoni di Radio Marte.