Bologna, Bigon: «Ibra e Mihajlovic in contatto in questi mesi, la decisione è solo dello svedese»

Il direttore sportivo del Bologna fa chiarezza sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic torni a giocare in Italia

Una suggestione che potrebbe diventare realtà quella del ritorno in Italia di Ibrahimovic. Lo svedese ha avuto contatti con il Bologna di Mihajlovic così come ha confermato il ds del Bologna Bigon intervenuto a Radio Anch’Io Sport, programma di Radio 1.

«Ibra ha un rapporto diretto con Mihajlovic, si sono sentiti. Hanno un rapporto che nasce dal passato e sono stati in contatto in questi mesi in cui il nostro mister sta affrontando la sua battaglia fuori dal campo. Ibra e Sinisa si sono scambiati opinioni sul futuro, un futuro che è in mano allo svedese. La palla è in mano sua: nei prossimi mesi deciderà se continuare a giocare, se venire in Italia, andare in Svezia, proseguire in America».

«La decisione spetta a Ibra, noi non possiamo che essere affascinati dall’idea».