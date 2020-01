Bologna, De Leo sicuro: «Possiamo migliorare la classifica dell’anno scorso»

Il collaboratore di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla SPAL

CAMPIONATO – «Dobbiamo dare più continuità sulle prestazioni, poi guarderemo la classifica. La società, di concerto con il mister, ha deciso di puntare su un buon mix tra giovani ed esperti. I primi, soprattutto, stanno dando tanto».

MIHAJLOVIC – «Mihajlovic? Nel primo tempo era in tribuna per la pioggia, nella ripresa è tornato in campo appena la pioggia è stata meno intensa».

BARROW – «Barrow? Ha sempre un gesto tecnico efficace, Mihajlovic aveva profetizzato il gol, ha indovinato. Il Bologna è figlio del proprio allenatore, che attacca sempre, che non è in balia degli eventi».

PALACIO – «Palacio? Non è una scoperta, lui è molto bravo negli spazi, a rompere gli equilibri, ce lo teniamo stretto».

CLASSIFICA – «Sognare in grande? L’obiettivo è migliorare il decimo posto dell’anno scorso, abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Ci sono tutte le componenti, società, tecnico e squadra per farlo».