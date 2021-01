Nico Dominguez, centrocampista del Barcellona, ha parlato prima della gara contro il Milan. Ecco le sue parole sulla partita

Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan. Le sue parole.

«Siamo arrabbiati sempre perché tutti vogliamo vincere. Oggi come contro la Juventus dobbiamo stare attenti ai tagli riuscendo a sfruttare i momenti della partita in cui siamo stati in controllo del match».

