Bologna e Parma pronte a lottare per l’allungo salvezza

Alle ore 19 la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Parma: in palio punti decisivi per vivere al meglio le ultime due gare

Empoli 35, Genoa 36, Udinese 37 a pari merito col Parma, Bologna a quota 38. Una corsa salvezza che più serrata non si può. Stasera il Bologna e il Parma avranno l’opportunità di compiere l’allungo decisivo per vivere le ultime due giornate in maniera un po’ più serena.

Ducali che, cullatosi forse da una posizione in classifica piuttosto comoda, vengono da 5 pareggi consecutivi. Emiliani, eccezion fatta per la sconfitta col Milan, reduci dal loro miglior periodo stagionale giunto in concomitanza dell’arrivo di Sinisa Mihajlovic. Appuntamento alle ore 19.00 allo Stadio Dall’Ara.