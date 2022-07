Bologna, Fenucci: «Su Ilicic nulla da dire, Arnautovic non si muove». Le parole dell’ad dei rossoblu

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato così dal ritiro rossoblu.

«Stiamo definendo l’acquisto di Lewis Ferguson, un ragazzo scozzese per cui siamo ai dettagli. Il prossimo innesto dovrebbe essere lui. Ilicic? Parlarne penso sia prematuro. Al momento non c’è nulla. Su Arnautovic c’è poco da dire. Sarà il punto di riferimento della squadra per i prossimi anni. E’ incedibile come ho detto già qualche tempo fa. Mercato? Speriamo di portare a termine le operazioni che dobbiamo chiudere e di concludere i rinnovi dei giocatori in scadenza come Schouten e Dominguez. La base da cui partire è comunque già buona. Barrow ed Orsolini? Non si muovono. Vogliamo alzare il livello quest’anno in un campionato che sarà piuttosto anomalo».