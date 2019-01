Bologna-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti del match della 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Bologna-Frosinone highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna, i rossoblù padroni di casa ricevono la squadra ciociara in una delicata sfida salvezza. Bologna terzultimo in classifica con 14 punti davanti al Frosinone, penultimo con 10. Le due squadre, nel campionato in corso, hanno ottenuto rispettivamente due e un successo su un totale di 20 partite disputate. Nella gara d’andata, giocata ad agosto al ‘Benito Stirpe’, Frosinone e Bologna pareggiarono per 0-0. Al ‘Dall’Ara’, adesso, punti pesanti in palio per il medesimo obiettivo stagionale delle due squadre, ovvero la salvezza. Ecco gli highlights di Bologna-Frosinone:

BOLOGNA-FROSINONE 0-1 – Gol! Andrea Beghetto calcia in area un pallone col contagiri per Paolo Ghiglione che vola alto e di testa colpisce da centro area indirizzando all’angolino basso di sinistra. Niente da fare per Lukasz Skorupski!

BOLOGNA-FROSINONE 0-2 – Che bellezza! Camillo Ciano con tempismo impeccabile scatta in area, arriva sul cross e pianta un missile in rete sulla sinistra!