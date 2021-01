Bologna, Mihajlovic: «Con Ibrahimovic da noi avremmo vinto 3-0»

Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine di Bologna-Milan

Intervenuto in diretta su Sky Sport, Sinisa Mihajlovic ha parlato della gara persa questa sera al Dall’Ara contro il Milan:

IBRAHIMOVIC – «Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo riusciti a fare gol, Donnarumma è stato bravo ma non credo sia una sconfitta meritata perché gli abbiamo messi sotto. Noi abbiamo costruito la nostra partita col gioco, loro su due rigori che forse c’erano giocando sempre su lanci lunghi per Ibra e la caccia alle seconde palle. Se c’era Ibra da parte nostra finiva 3-0 per noi».

MERCATO – «Non mi aspetto niente, mi aspetto solo di svegliarmi la mattina e di svegliarmi vivo».