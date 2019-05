Le parole di Sinisa Mihajlovic a Tiki Taka. Il tecnico ha parlato del suo futuro e dell’accostamento alla Juve

Sinisa Mihajlovic ammette di aver incontrato il presidente Saputo e di aver parlato del futuro. Ma l’incontro andato in scena nelle ultime ore non basta. Il tecnico del Bologna ha parlato a Tiki Taka svelando un retroscena sul passato.

«Io alla Juventus? Non ho avuto contatti. La priorità va al Bologna. Dobbiamo approfondire l’argomento, parlare di giocatori e poi vedremo. Cinque anni fa andai a casa di Agnelli con Nedved, Marotta, Paratici. Si è fatto tutto, ma c’era il problema di Conte che non si sapeva se andava via o meno. La Samp mi aveva dato del tempo, la Juve in 7 giorni non è riuscita a fare la transazione con Conte e io firmai di nuovo con la Sampdoria».