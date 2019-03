Bologna, è Mihajlovic il tuo fuoriclasse: nessuno come lui da subentrato

Bologna, da quando è arrivato Mihajlovic la salvezza non è un miraggio: il tecnico serbo ha la miglior media punti da subentrato

Sinisa Mihajlovic sta contribuendo in modo sostanzioso alla salvezza del Bologna. La squadra è ancora al terzultimo posto, a -1 dall’Empoli, ma la media punti fatta registrare dal tecnico serbo è la migliore tra gli allenatori subentrati. Mihajlovic ha totalizzato 10 punti in 7 gare, ovvero 1,43 punti a partita.

Solo Prandelli gli si avvicina, a 1,29 punti per gara, mentre sul gradino più basso di questo podio c’è Nicola (esonerato dall’Udinese), a 1,07. Mihajlovic ha un alleato in più: infatti il calendario ha riservato al Bologna per le ultime 10 gare stagionali, sei partite al Dall’Ara. La salvezza è dura da raggiungere, ma molti fattori sono a favore del Bologna.