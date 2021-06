Bologna, oggi si decide il futuro di Mihajlovic: incontro con la dirigenza

Incontro decisivo oggi tra Sinisa Mihajlovic e Saputo, sul piatto la permanenza o meno dell’allenatore al Bologna

Mihajlovic-Bologna, se decide oggi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà quindi una giornata decisiva in casa rossoblù dove si scoprirà il futuro dell’allenatore. Il tecnico incontrerà in tarda mattinata la dirigenza bolognese composta da Sabatini, Fenucci, Bigon e Di Vaio. Il presidente Saputo vorrebbe ancora l’allenatore in panchina, ma Sinisa ha chiesto garanzie.

In primis sul contratto, che dovrebbe essere prolungato fino al 2023. Poi sul mercato. E fare da collante, sotto quest’aspetto, potrebbe essere l’acquisto di Marko Arnautovic con i suoi agenti che ieri erano in città. La sensazione è che comunque alla fine Mihajlovic resterà al Bologna.