Bologna, possibilità decimo posto. Mihajlovic tifa Gasp e Gattuso – VIDEO

Non solo la salvezza: ora il Bologna può puntare al decimo posto. Atalanta e Milan le due alleate di Mihajlovic

Una vera e propria cavalcata quella del Bologna sotto la guida Mihajlovic. Tutto sembrava perduto a metà stagione, fino all’avvento del serbo che ha lavorato sulla testa dei giocatori facendoli svoltare. L’ultimo piccolo capolavoro dell’allenatore è arrivato nell’ultima giornata, col successo al Dall’Ara contro il Napoli. Tre punti che hanno momentaneamente proiettato i felsinei al decimo posto in campionato, che si sono lasciati alle spalle il Sassuolo.

E se è vero che il piazzamento regala una cifra non indifferente alla società che se lo guadagna sul campo, stasera Mihajlovic sarà attento davanti la televisione per sperare in un successo di Atalanta e Milan, che terrebbero alle spalle del Bologna il Sassuolo e la Spal. L’allenatore: «Sarebbe un capolavoro, nessuno se lo sarebbe aspettato».