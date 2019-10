Bologna-Real Madrid Legends: serata di gala al Dall’Ara per i 110 anni del club emiliano. In campo tanti campioni, presente anche Baggio

Grande festa questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per i 110 anni di storia del club rossoblù. La serata di gala inizierà alle ore 19.00 con lo spettacolo pre-partita condotto da Giorgio Comaschi e Gloria Gardini e culminerà nell’attesa sfida fra le leggende del Bologna e quelle del Real Madrid, nella quale scenderanno in campo tanti grandi campioni. Grande ospite della serata anche Roberto Baggio, beniamino dei tifosi rossoblù, che parteciperà all’evento pre-partita. Bologna-Real Madrid Legends: la partita si giocherà mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Real Madrid Legends sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Bologna-Real Madrid Legends

Competizione: Amichevole per i 110 anni del Bologna

Quando: Mercoledì 9 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport 1 (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Renato Dall’Ara (Bologna)

Arbitro: Nicola Rizzoli di Bologna



Campioni in campo

BOLOGNA LEGENDS: Pagliuca, Portanova, Torrisi, Paramatti, Perez, Mudingayi, Locatelli, Di Vaio, Marazzina, Adailton, Nervo, Kennet Andersson, Kolyvanov, Di Vaio.

REAL MADRID LEGENDS: Roberto Carlos, Seedorf, Karembeu, Arbeloa, Amavisca, Ivan Campo e altri.

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA