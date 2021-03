Bologna, Sansone: «Bisogna fare il salto di qualità per vincere partite sporche»

Nicola Sansone ha commentato la partita del suo Bologna contro il Cagliari

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù ha commentato la sconfitta per 1-0 in casa del Cagliari.

«Non siamo partiti bene, nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione ma purtroppo mai qualcosa di netto: così è difficile fare gol. Non credo ci sia stato appagamento dopo la vittoria con la Lazio, il Cagliari ha fatto una partita difensiva, tanti lanci lunghi e ci ha messo in difficoltà. Se vuoi fare il salto di qualità devi vincere queste partite “sporche”, oggi noi non ci siamo riusciti».