Bologna, Saputo: «Ottimista per Mihajlovic: entro 10-15 giorni saprete»

Le parole del presidente del Bologna Saputo nel corso della conferenza stampa di fine stagione. Le sue dichiarazioni

Il presidente del Bologna Saputo ha parlato in conferenza questa mattina per tracciare un bilancio dell’annata appena conclusa e per dire la sua sul futuro: «Ieri abbiamo avuto un bell’incontro con Mihajlovic. I nostri e i suoi obiettivi sono in linea. L’esperienza qui per lui è stata molto positiva, io sono ottimista. Nei prossimi 10-15 giorni ci sarà la risposta e un comunicato della società».

Prosegue Saputo parlando del mercato: «Dobbiamo riscattare i calciatori già in rosa, poi saranno necessari un paio di giocatori per migliorare ancora. Sabatini? Lo stimo. Bigon? Vediamo, non so se ci saranno cambiamenti: l’importante è non distruggere tanto per distruggere».