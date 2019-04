Bologna-Sassuolo: Pulgar entra per calciare il rigore – FOTO e VIDEO

Episodio davvero curioso al Dall’Ara. Rigore per il Bologna, si incarica della battuta Blerim Dzemaili. Ma a questo punto Mihajlovic cambia tutto: inserisce Pulgar, rigorista del Bologna e toglie Poli. Dzemaili, con la fascia di capitano al braccio, lascia la battuta al cileno che realizza.

Erick Pulgar è al terzo gol consecutivo, dopo aver segnato contro il Cagliari e col Torino, sempre sul rigore. Il cileno, nella partita contro i granata, è entrato anche dalla parte sbagliata del tabellino, dato che aveva realizzato un autorete. Tuttofare.

Bologna with a huge PK convert to give them a 1 nil lead at the Stadio Renato Dall'Ara!! #tlnsoccer #BolognaSassuolo #SerieA pic.twitter.com/oPaaxqoFh0

