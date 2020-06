Lukasz Skorupski è uno degli uomini chiave della corsa del Bologna all’Europa League: il portiere polacco è carico

Il Bologna sarà nelle mani di Lukasz Skorupski durante la corsa all’Europa League, obiettivo difficile da raggiungere ma non impossibile.

Il portiere polacco, che lunedì sfiderà la Juventus, sogna un’estate da numero uno per conquistare un buon piazzamento in Serie A e meritare la confermare in vista della prossima stagione.