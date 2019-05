Nuova idea di mercato per il Bologna. Il club rossoblù sarebbe sulle tracce di Simone Verdi, ceduto al Napoli in estate

Simone Verdi torna a Bologna. Non è da escludere, almeno stando a quanto riportato da Repubblica, questo clamoroso scenario. Il club rossoblù ha trovato l’accordo per il riscatto di Orsolini e confermerà anche Soriano e Sansone.

Nelle ultime ore è spuntata anche la suggestione Simone Verdi. Trattativa complicata quella col Napoli, ma non da escludersi. Il club rossoblù potrebbe ingaggiare il suo ex calciatore in prestito.