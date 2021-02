Bonolis promuove Eriksen: «Sembra abbia capito Conte»

Paolo Bonolis dice la sua su Christian Eriksen: ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista danese dell’Inter e su Antonio Conte

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, ha parlato della ritrovata vena di Christian Eriksen a Telelombardia.

«Adesso sembra che Conte gli abbia fatto digerire questa necessità di impostare ma, al contempo, di lavorare anche in fase di non possesso palla, come ho visto contro la Lazio. A me piace: se accetta questa volontà di contrasto è un signor giocatore».