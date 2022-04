La Dinamo Kyiv ritorna in campo in una gara amichevole contro il Borussia Dortmund con il claim «Match for peace! Stop the War!»

A più di un mese dall’inizio del conflitto e dallo stop del campionato, la Dinamo Kyiv torna in campo il 26 aprile in un match amichevole con il Borussia Dortmund.

«Динамо» проведе матч із дортмундською «Борусією»



Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 квітня на найбільшому стадіоні у Німеччині Signal Iduna Park. pic.twitter.com/lWDz2WHzFq — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 8, 2022

I proventi della gara andranno tutti alle vittime del conflitto in Ucraina. Non soltanto la Dinamo Kyiv, ma anche lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi si sta preparando in Turchia in vista di una tournée di amichevoli.