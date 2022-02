Dortmund, Hamann: “Sulé il miglior acquisto degli ultimi dieci anni del club»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieter Hamann ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deustchland, le sue parole sul trasferimento di Sulé dei giorni scorsi al Dortmund

Dieter Hamann, ex centrocampista tedesco, ha parlato ai microfoni di Sky Deustchlnd sul trasferimento di Sulé dal Bayern Monaco. Le sue parole:

SULE’ – «E’ il miglior trasferimento del BVB negli ultimi dieci anni. Sapere di avere un giocatore del genere in squadra ti rende un po’ più grande. Farà migliorare il Dortmund solo la sua presenza. Per l’autostima e la percezione del Dortmund in campionato, è il loro miglior trasferimento».