Borussia Dortmund, Sancho sospeso per motivi disciplinari ma contro l’Inter ci sarà

Il Borussia Dortmund ha preso provvedimenti per il comportamento di Jadon Sancho: ma contro l’Inter ci sarà

Il Borussia Dortmund ha sospeso Jadon Sancho, che non è stato convocato per la gara contro il Borussia Mönchengladbach. Il motivo? Il ritorno dopo la convocazione in nazionale.

Il talento classe 2000 si è presentato in ritardo rispetto al rientro previsto e Lucien Favre ha deciso di non convocarlo per la delicata sfida contro il Gladbach. Una scelta che, tuttavia, non dovrebbe però pregiudicare la sua presenza in Champions League contro l’Inter.