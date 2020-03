Amichevole in famiglia per il Brescia di Diego Lopez che oggi a Torbole ha sfidato la Primavera delle Rondinelle

(-Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli) Per non perdere il ritmo partita e in attesa di conoscere se il Brescia scenderà in campo questo week-end, Diego Lopez ha organizzato un’amichevole contro la formazione Primavera delle Rondinelle.

Panchina iniziale per Mario Balotelli che dovrebbe entrare nella seconda parte del match. Presente ad assistere all’incontro anche il presidente Massimo Cellino.