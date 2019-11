Brescia, Grosso: «Balotelli va lasciato tranquillo»

Il tecnico del Brescia Grosso ha voluto spegnere le polemiche intorno a Balotelli: «Va lasciato tranquillo»

Mario Balotelli figura nuovamente nella lista dei convocati dopo l’esclusione contro la Roma, a causa di alcuni screzi sorti in allenamento tra l’attaccante del Brescia e Fabio Grosso.

Il tecnico ha voluto spegnere le polemiche in conferenza stampa: «Si è allenato, non avrebbe senso parlare sempre di lui. Ha bisogno di essere lasciato tranquillo, ha le qualità per essere importante, come ho sempre detto».