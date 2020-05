Brescia, Tonali: solo un giocatore è più preciso nei cross

Oltre a essere vitale nella manovra del Brescia, Tonali si sta rivelando anche un importante generatore di occasioni. Seppur non alzi molto la propria posizione, crea parecchi pericoli tramite cross e palloni lunghi, soprattutto su calcio piazzato.

Sandro Tonali: Of the 84 player to attempt more than 100 crosses, only Christopher Nkunku (39.6%) has a better cross success rate than Tonali (38.7%) in Europe's top five leagues this season pic.twitter.com/TOdAUPgbZu

— WhoScored.com (@WhoScored) May 20, 2020