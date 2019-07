Buffon: «Chiellini voleva darmi la fascia e Szczesny la numero 1 ma io…»

Gigi Buffon ha parlato all’interno dell’evento di inaugurazione dello store della Juve a Milano: le parole del portiere bianconero

(dal nostro inviato) – Alle 18.30, ci sarà l’apertura dello Juventus Store a Milano. Un evento che coinvolge i tanti appassionati e i tanti tifosi del club bianconero, che potranno assistere a questo importante avvenimento nel capoluogo lombardo. Presente anche Gigi Buffon che ha rilasciato alcune dichiarazioni

«Szczesny voleva ridarmi la numero 1 e Chiellini la fascia da capitano, ma io non sono qui per togliere nulla a nessuno bensì per dare. Ho pensato alla maglia numero 77»

