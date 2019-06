L’agente di Buffon Silvano Martina ha parlato della possibilità che il suo assistito giochi al Porto dalla prossima stagione

Silvano Martina, agente di Buffon, ha parlato ai microfoni di O Jogo della possibilità che il portiere giochi nel Porto la prossima stagione. Il club portoghese lo vorrebbe con sé per sostituire Casillas.

«Non c’è nulla di concreto, non c’è stato alcun contatto diretto con nessuno dell’FC Porto, ma l’idea di giocare con il Porto in Portogallo intriga tanto Buffon, perché stiamo parlando di un club con una grande storia che gioca in Champions League. L’FC Porto è un grande club nel quale troverebbe anche il suo amico Sérgio Conceição» ha dichiarato l’agente.