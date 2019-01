Caceres alla Juventus, manca solo l’intesa tra i club

Passi avanti della Juve a caccia del difensore di esperienza che sostituirà Benatia: il prescelto sembra essere Martin Caceres

Avanza sempre più il nome di Martin Caceres per il calciomercato Juventus. La società bianconera deve innanzitutto risolvere la delicata questione relativa a Mehdi Benatia. Il centrale marocchino ha un’offerta importante dal Qatar e spinge costantemente per la cessione, tanto che la Juve è entrata nella convinzione di dover fare fronte al sostituto dell’ex Roma e Udinese per non farsi trovare impreparati dalla cessione. L’abbondanza del reparto difensivo bianconero vista la presenza dei vari Chiellini, Bonucci, Rugani e Barzagli non destano particolari preoccupazioni in casa Juve. L’idea della società è quella di prendere un calciatore d’esperienza, già pronto per affrontare la Serie A, in modo da poter affrontare con maggiore serenità i prossimi sei mesi e poi valutare se sarà il caso di un acquisto pesante in estate.

Tanti sono i nomi fatti nel casting bianconero a caccia di un centrale difensivo d’esperienza. Ma ve n’è uno che più di tutto sta iniziando a prender corpo ora dopo ora. E sarebbe un ritorno a Torino. Secondo Sky Sport infatti il direttore Paratici sembra sempre più intenzionato al ritorno di Caceres, già bianconero tra il 2012 e il 2016. Il centrale della Lazio era diretto in Giappone per firmare con il Vissel Kobe ma la chiamata della Juve ha stoppato tutto. L’operazione avanza spedita, il difensore era stato già bloccato nella giornata di ieri con la Lazio. Accordo economico raggiunto con il centrale, adesso bisogna trovare la quadra con la Lazio per la cifra del cartellino.