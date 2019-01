Il Cagliari passa in vantaggio grazie ad un gol di testa di Pavoletti ma Barella era in fuorigioco: il gol era da annullare? – VIDEO

Al 36′ del primo tempo di Cagliari–Empoli, Leonardo Pavoletti segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza vicino al palo destro. La sua conclusione è eccellente e il gol viene convalidato dopo silent check. Tuttavia, dai replay mostrati da Sky Sport, si nota come sull’azione ci sia Barella in posizione irregolare. Come si può vedere dalla foto e dal video il centrocampista del Cagliari è nettamente al di là della linea di offside. Come mai allora il gol è stato convalidato? Probabilmente perché Barella non ha partecipato all’azione e si è disinteressato indietreggiando. Resta però il dubbio.