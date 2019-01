Cagliari-Empoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Cagliari-Empoli, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ tutto pronto alla Sardegna Arena per la sfida delle ore 18 tra Cagliari-Empoli, match valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A TIM. La domenica calcistica prosegue così in Sardegna, in attesa del posticipo Napoli-Lazio e delle due sfide di lunedì, Genoa-Milan e Juventus-Chievo. Tra pochi minuti via alla diretta live su Calcionews24.com con tutti gli aggiornamenti di Cagliari-Empoli.

Cagliari-Empoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Cagliari-Empoli: formazioni ufficiali

Cagliari-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Scontro importante in zona salvezza tra Cagliari ed Empoli. I sardi possono affrontare la sfida con la tranquillità dei 20 punti in classifica, mentre l’Empoli ha solo due punti di vantaggio dal Bologna terzultimo in graduatoria. Diverse le assenze per ambedue gli allenatori, Maran e Iachini. Tra i convocati i toscani devono rinunciare alla qualità di Bennacer, La Gumina, Krunic e Antonelli. Ma anche per i sardi la lista è spietata, Castro, Cerri, Ceppitelli, Klavan e Sau. Romagna e Pisacane al centro della difesa, dal primo minuto si dovrebbe vedere il nuovo acquisto Birsa a supporto di Pavoletti. Srna ha recuperato dall’influenza e sarà regolarmente in campo. In casa Empoli titolari i ristabiliti Pasqual e Caputo. Torna Di Lorenzo sull’out di destra.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Srna, Pisacane, Romagna, Padoin, Barella, Bradaric, Ionita, Birsa, Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Andreolli, Pajac, Lykogiannis, Faragò, Cigarini, Farias. Allenatore: Rolando Maran.

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel, Veseli, Maietta, Silvestre, Di Lorenzo, Traore, Capezzi, Acquah, Pasqual, Zajc, Caputo. A disposizione: Terracciano, Fulignati, Untersee, Marcjanik, Rasmussen, Can, Brighi, Rodriguez, Mraz. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Cagliari-Empoli Streaming: dove vederla in tv

