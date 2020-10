Cagliari, Giulini: «Valuterò le offerte per Cragno e Joao Pedro»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della posizione di Joao Pedro e Alessio Cragno. Le sue parole

Tommaso Giulini, intervistato da Tuttosport, ha parlato delle possibili offerte per Joao Pedro e Alessio Cragno. Le parole del presidente del Cagliari.

«Per Cragno vale lo stesso discorso fatto per Joao, sì. Sono affezionatissimo a entrambi e sono indiscutibilmente due titolari assoluti. L’affetto che provo per loro mi fa dire che sarebbe bello arrivare a fare qualcosa di sportivamente importante assieme. Poi però, sotto altri punti di vista, se per uno dei due un domani arrivasse un’ottima offerta, è chiaro che non ci dispiacerebbe accontentare il giocatore nella sua crescita».