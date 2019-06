Cagliari, la grande stagione di Pavoletti. Dalla salvezza alla Nazionale

Dopo aver trascinato il Cagliari alla salvezza, Pavoletti può festeggiare la convocazione in Nazionale. Poi si penserà al futuro

Leonardo Pavoletti è ormai da due stagioni il leader assoluto del Cagliari. L’attaccante, che dopo ottime stagioni col Sassuolo e col Genoa non era stato fortunato a Napoli, si è saputo rilanciare in terra sarda. Lì ha trovato un ambiente prediletto, con una squadra che gioca in toto per lui. Grazie alle sue 16 marcature stagionali ha condotto il club di Giulini a una salvezza tranquilla.

E, siccome niente passa inosservato, Roberto Mancini gli ha regalato la Nazionale. Chissà che il CT non abbia anche l’intenzione di gettarlo nella mischia nelle due partite di qualificazioni all’Europeo contro Grecia e Bosnia. La scelta non sarebbe sbagliata, perché le motivazioni di Pavoletti sono a mille. Poi ci sarà tempo per decidere il futuro: l’Atalanta sembra essere in forte pressing.