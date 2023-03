Cagliari, la rinascita di Lapadula: cannoniere col sogno Serie A

Gianluca Lapadula è rinato con la cura Ranieri, l’attaccante insidia Brunori e Cheddira e sogna la Serie A

Tredici gol in campionato e sempre più trascinatore del Cagliari in campionato. L’attaccante rossoblù è tornato quello letale di qualche anno fa in grado di far male in qualsiasi modo. L’obiettivo è arrivare in cima alla classifica marcatori, ma anche provare a riportare la squadra nella massima serie. Lo scrive il Corriere dello Sport.