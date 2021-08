Cagliari, nuova idea per Nandez: a cosa sta pensando Giulini

Cagliari, nuova idea per Nandez: ecco a cosa stanno pensando Giulini e Capozucca per sbloccare la cessione dell’uruguaiano

Nahitan Nandez non avrebbe più intenzione di giocare nel Cagliari. Capozucca e Giulini si stanno adoperando in questi giorni per trovare una soluzione che accontenti giocatore e società.

Naufragata l’ipotesi Inter, i rossoblù sono ora in trattativa col Tottenham: un prestito intorno ai 5 milioni di euro con diritto di riscatto al termine della stagione potrebbe sbloccare la situazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.