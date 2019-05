Cagliari, parla Rafael: «Battere l’Udinese per puntare al decimo posto»

Fresco di rinnovo contrattuale con il Cagliari, Rafael carica i rossoblù per l’ultima di campionato. Il portiere elogia Alessio Cragno

Rafael si gode il rinnovo del contratto per un’altra stagione e sprona il Cagliari in vista dell’ultima fatica. I rossoblù attendono l’Udinese e non hanno più l’ansia di doversi guardare le spalle. Ribaltando le prospettive di classifica, gli uomini di Maran guardano alla parte sinistra che dista due punti. Missione difficile ma non impossibile visti gli incroci del calendario.

Il secondo portiere rossoblù ha parlato dell’obiettivo ma anche del compagno di squadra Alessio Cragno, autore di una stagione esaltante. Queste le dichiarazioni di Rafael ai microfoni di CagliariNews24:«Cercheremo di fare una grande partita, l’Udinese ha giocatori importanti ma noi vogliamo salire in classifica, il decimo posto è un obiettivo di società e gruppo. Cragno? Sono molto contento per lui, è un ragazzo per bene ed un grande professionista ed un eccellente portiere. Questa stagione è un motivo d’orgoglio per tutto il gruppo dei portieri. Se lo merita».