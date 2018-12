Nel secondo tempo di Cagliari-Roma, i casteddu protestano per un fallo di mano di Kolarov: per Mazzoleni non è rigore – VIDEO

Non si placano le proteste per un rigore non dato al Cagliari nel corso della sfida tra Cagliari e Roma. I rossoblù si lamentano infatti per un fallo di mano di Kolarov in area di rigore. Al 24′ della ripresa, l’attaccante del Cagliari, Alberto Cerri, calcia in area di rigore e prende da posizione ravvicinata Kolarov che devia il pallone. Secondo i rossoblù si tratterebbe di rigore e chiedono l’intervento della Var Review. L’arbitro del match, Mazzoleni, si affida perciò alla tecnologia per valutare meglio la situazione e, dopo esser andato al Var, decide di non dare il rigore al Cagliari. Guardando infatti il replay parrebbe che Kolarov prenda il pallone sulla coscia. Secondo un’altra inquadratura sembrerebbe un fallo di mano. Ma la sensazione è che la decisione di Mazzoleni sia giusta.