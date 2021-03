Cagliari Sampdoria, Cragno sfida Audero: i portieri che parano di più in A

In Cagliari Sampdoria si sfideranno anche Cragno e Audero, i due portieri che hanno effettuato più parate in questa Serie A

Non solo sfida in attacco tra Fabio Quagliarella e Leonardo Pavoletti, ma anche tra i pali. Emil Audero e Alessio Cragno inseguono un obiettivo in Sampdoria Cagliari: entrambi vogliono uscire dal campo senza aver subito gol. Certo, tutti e due i portieri baratterebbero una vittoria sicura (e i tre punti conseguenti) anche incassando una rete ma la solidità difensiva è un punto d’arrivo che entrambi i tecnici hanno chiesto ai loro reparti arretrati.

La sfida tra Audero e Cragno è tra i due portieri che hanno parato di più in questa Serie A: 101 quelle del rossoblù, 84 per il blucerchiato. Audero è anche primo tra i portieri per parate dentro l’area piccola (8). Sampdoria e Cagliari sono due squadre che subiscono molte reti, conduce la squadra di Leonardo Semplici a 41 gol incassati, 37 per la compagine di Claudio Ranieri.