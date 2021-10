Sampdoria, le condizioni di Quagliarella preoccupano: preallertato Caputo

Nella rifinitura in vista di Cagliari-Sampdoria Quagliarella ha avuto problemi, possibilità per Caputo

È ansia in casa Sampdoria per quanto riguarda le condizioni di Fabio Quagliarella. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX l’attaccante blucerchiato avrebbe accusato dei problemi durante la rifinitura e potrebbe non esserci contro il Cagliari.

In mattinata D’Aversa prenderà la decisione su chi puntare in attacco. Non dovesse farcela Quagliarella, allora ci sarebbe spazio per Caputo.